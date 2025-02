The-1975-Sänger Matty Healy muss nicht für Festival-Absage haften

Festival–Veranstalter müssen Anwaltskosten zahlen

Die Verantwortlichen des Festivals begründeten ihre anschliessende Klage damit, dass das Management von The 1975 versichert habe, dass sich die Band an die Vorschriften des konservativen Landes und die Richtlinien der Veranstaltung halten würde. Der Anwalt der Band argumentierte, dass man die Bandmitglieder nicht als Einzelpersonen für den Vorfall verantwortlich machen könne. Der Richter entschied, dass der Fall gegen das Unternehmen The 1975 Productions LLP allerdings weiterverfolgt werden könne. Den Festival–Veranstalter Future Sound Asia verurteilte er jedoch zur Zahlung von 100.000 Pfund an Anwaltskosten.