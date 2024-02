«The 50»: Diese Reality-Stars steigen bei Amazon in den Ring

Es klingt wie das Who is Who der Reality–TV–Szene: Amazon Prime Video hat die Teilnehmer seiner neuen Show «The 50» bekannt gegeben. Wie der Titel verspricht, handelt es sich um 50 Kandidatinnen und Kandidaten. Sie treten in diversen Challenges gegeneinander an, bis nur einer übrig bleibt. Der Clou: Der Sieger gewinnt den Jackpot nicht für sich, sondern für einen Fan. Auch das Startdatum hat Amazon in einer Pressemitteilung verraten. Los geht es am 11. März 2024.