«The 50» geht weiter: Prime Video zeigt erste Szenen aus Staffel drei

Das Grundkonzept basierend auf der französischen Hit–Show «Les Cinquante» bleibt: In täglichen Challenges und Arenaspielen kämpfen die 50 Stars um den Jackpot von 50.000 Euro, der sich im Verlauf der Show erhöhen oder verringern kann. Die Gewinner der Spiele bestimmen, wer das Schloss sofort verlassen muss. Taktische Allianzen und Intrigen sind dabei vorprogrammiert. Am Ende geht der Gewinn an eine Followerin oder einen Follower des Siegers. Die ersten beiden Staffeln gewannen Paco Herb und Raffa Plastic.