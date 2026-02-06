«The 50» startet im März in Staffel drei

Prime Video hat das offizielle Startdatum der dritten Staffel seiner Reality–Show «The 50» bekannt gegeben. Die 15 neuen Episoden werden ab Montag, dem 9. März, auf dem Streamingportal verfügbar sein. 50 bekannte Gesichter aus der deutschen Reality–Szene werden sich erneut den Herausforderungen des mysteriösen Spielleiters stellen – dem sogenannten Löwen. Darunter sind neue Herausforderinnen und Herausforderer sowie All Stars aus den ersten beiden Staffeln.