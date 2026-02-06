«The 50» startet im März in Staffel drei

Prime Video hat das offizielle Startdatum der dritten Staffel seiner Reality–Show «The 50» bekannt gegeben. Die 15 neuen Episoden werden ab Montag, dem 9. März, auf dem Streamingportal verfügbar sein. 50 bekannte Gesichter aus der deutschen Reality–Szene werden sich erneut den Herausforderungen des mysteriösen Spielleiters stellen – dem sogenannten Löwen. Darunter sind neue Herausforderinnen und Herausforderer sowie All Stars aus den ersten beiden Staffeln.
Das ist der Cast
Den Cast hatte der Streamingdienst bereits kurz vor Weihnachten bestätigt. Ex–«GNTM»–Kandidatin Sarah Knappik, «Bauer sucht Frau»–Kultstar Narumol David, Schauspieler Martin Semmelrogge, Ex–Fussballprofi Mario Basler und Society–Ikone Claudia Obert stellen sich der Herausforderung. Ausserdem dabei sind: Sam Dylan, Rafi Rachek, Raúl Richter, Max Suhr, Kate Merlan, Tessa Bergmeier, Alessia Herren, Maurice Dziwak, Umut Tekin, Chris Töpperwien, Vanessa Brahimi, Jennifer Iglesias, Julia Römmelt, Marlisa Rudzio, Antonia Hemmer, C–BAS, Chiara Fröhlich, Elsa Latifaj, Franzi Temme, Gina Beckmann, Marvin Kleinen, Marc–Robin Wenz, Lukas Baltruschat, Asena Neuhoff, Fabio De Pasquale, Jeje Lopes, Jenny Grassl, Leandro Fünfsinn, Marvin Manson, Ron Bielecki, Jessica Hnatyk, Jana–Maria Herz, Germain Wolf, Gitta Saxx, Daniel Köllerer, Leon Shankara, Linda Braunberger, Luca Valerio, Oliver Ginkel, Paul Aubster, Philo, Richard Cwiertnia, Tim Dolle, Maria Bell und Lukas Kuhlmann.
Jackpot für die Follower
Das Spielprinzip läuft wie in den vorherigen Staffeln ab: Ein variabler Jackpot von 50.000 Euro, der täglich durch Challenges steigt oder sinkt. Die Realitystars kämpfen um den Jackpot, den am Ende einer ihrer Followerinnen oder Follower erhält. Die Gewinner der Spiele entscheiden darüber, wer von den Verlierern das Schloss verlassen muss. Deshalb sind taktische Absprachen nötig, die für Spannung sorgen.