«The Accountant 2»: Ben Affleck feiert Comeback als Action-Buchhalter

Fast zehn Jahre ist es her, dass Ben Affleck (52) in «The Accountant» erstmals in die Rolle eines autistischen Mathe–Genies schlüpfte, das sich seine Brötchen als Buchprüfer für die Unterwelt verdient. Ab dem 24. April startet nun die Fortsetzung in den deutschen Kinos, für die erneut Regisseur Gavin O'Connor (61) verantwortlich zeichnet. Nicht nur Affleck feiert darin sein Comeback als Action–Buchhalter, ein seit 2016 selbst zur Hollywood–Allzweckwaffe gereifter Star ist ebenfalls wieder an seiner Seite zu finden.