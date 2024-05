«The Acolyte»-Premiere: Ein Wookiee ist der Star auf dem roten Teppich

Am 5. Juni startet die mit Spannung erwartete nächste «Star Wars»–Serie «The Acolyte» in Deutschland auf Disney+. Am vergangenen Dienstag (28. Mai) fand die London–Premiere der Streaming–Serie statt. Am Odeon Luxe Leicester Square versammelte sich der Cast des «Star Wars»–Neuzugangs. Amandla Stenberg (25), die in der Serie die «mysteriöse junge Frau» Mae verkörpert, erschien in einem Cut–out–Kleid im Erdton und versprühte mit ihrem langen geflochtenen Zopf Prinzessin–Leia–Vibes. Doch nicht nur die Schauspielerin fiel durch ihren auffälligen Look auf dem roten Teppich auf.