«The Apprentice»: Regisseur scherzt über mögliche Trump-Klage

«Oh, dieser verrückte iranische Kerl»

Marvel–Star Sebastian Stan (41) spielt in «The Apprentice», der bei den Filmfestspielen bei seiner Premiere am Montag rund acht Minuten lang Standing Ovations bekommen habe, den jungen Trump. Abbasi könne sich demnach vorstellen, welche Annahmen der ehemalige Präsident der USA wohl habe. Wenn er Trump wäre, würde er sich denken: «Oh, dieser verrückte iranische Kerl und ein paar liberale Foxxxx in Cannes haben sich zusammengetan und diesen Film gemacht, und er ist abgefuckt.»