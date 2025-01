«The Baldwins»: Erste Einblicke in ihre neue Reality-Show

In einem emotionalen Moment sagt Alec Baldwin zu seiner Frau im Trailer: «Ehrlich, aus tiefstem Herzen. Ich weiss nicht, wo ich ohne dich und die Kinder wäre.» Das Paar hofft, dass die Zuschauer durch die Show einen authentischen Einblick in ihr Familienleben bekommen. «Diese Serie gibt den Zuschauern einen Einblick in unser Leben als Familie – das Gute, das Schlechte, das Wilde und alles dazwischen», erklären die Baldwins in einem Statement des Senders. Die Serie «The Baldwins» startet am 23. Februar um 22:00 Uhr auf TLC.