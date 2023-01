«The Banshees of Inisherin» auch bei den SAG Awards nominiert

Die wichtigsten Nominierungen

Die SAG Awards, die als wichtiger Indikator für die Oscar-Verleihung gelten, werden am 26. Februar verliehen. Für die 29. Ausgabe ist der Cast von Martin McDonaghs (52) Werk neben dem von «Babylon», «Everything Everywhere All at Once», «The Fabelmans» und «Women Talking» für die beste schauspielerische Leistung in einem Spielfilm nominiert. Weitere Nominierungen gibt es für Farrell als besten Hauptdarsteller, Kerry Condon (40) als beste Nebendarstellerin sowie für Brendan Gleeson (67) und Barry Keoghan (30) als beste Nebendarsteller.