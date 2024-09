«The Batman 2» mit Robert Pattinson: So steht es um den Film

Der Pinguin ist auch im zweiten Teil mit von der Partie

Matt Reeves bestätigte zudem, dass Colin Farrells (48) Schurke «Pinguin» in der Fortsetzung zurückkehren wird. Darauf hinführen wird offenbar die neue Serie «The Penguin» (ab 20. September bei Sky und Wow). «Es gibt Details, die direkt an den Beginn des nächsten Films anknüpfen», erklärt der Regisseur zur Verbindung zwischen TV–Show und Spielfilm. Auch über die Handlung von «The Batman II», in dem Robert Pattinson (38) wieder in der Hauptrolle als Dunkler Ritter unterwegs ist, macht Matt Reeves erste Andeutungen.