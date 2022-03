«The Batman» legt Traumstart an den internationalen Kinokassen hin

Nach «Spider-Man: No Way Home» schickt sich der nächste Comic-Film an, den einen oder anderen Kinorekord zu brechen - wenngleich auf wesentlich düsterere Weise. Matt Reeves' (55) «The Batman» mit Robert Pattinson (35) in der Hauptrolle hat einen absoluten Traumstart an den Kinokassen hingelegt - den besten des noch jungen Jahres in den USA, wie «New York Post» berichtet. In Zahlen heisst das: Fast 130 Millionen Dollar am US-Startwochenende.