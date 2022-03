«The Batman»: Mit diesen brennenden Fragen lässt uns der Film zurück

Dass es sich bei der kaum erkennbaren Figur wirklich um den manischen Clown handelt, hat Regisseur Matt Reeves in einem Interview bestätigt. Und dabei sogar verraten, dass es eine grössere Szene mit dem Superschurken nicht in den fertigen Film geschafft hat. In ihr hätte Batman den Joker doch glatt nach dessen Rat gefragt, um den Riddler zu fangen. Eine klare Hommage an «Das Schweigen der Lämmer», die zudem gezeigt hätte, dass sich die beiden offenbar schon kennen. Gut möglich, dass es besagte Szene in einen Director's Cut des Films schaffen könnte.