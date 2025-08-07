«The Batman Part II» soll ab Frühjahr 2026 gedreht werden

Wie beim ersten Teil soll Matt Reeves (59) Regie führen. Das Branchenmagazin «Variety» konnte kürzlich bestätigen, dass das von ihm geschriebene Drehbuch fertig ist. Schon kurz nach Veröffentlichung von «The Batman» war einst erklärt worden, dass auch ein zweiter Film erscheinen wird. Sollte dieser tatsächlich im Oktober 2027 ins Kino kommen, wäre dies rund zwei Jahre nach dem ehemals geplanten Start. Ursprünglich sollte der Blockbuster schon im Oktober 2025 erscheinen, die Veröffentlichung wurde dann jedoch mehrfach verschoben.