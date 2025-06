«The Bear» ist zurück: Der ärgste Feind ist die Zeit - und man selbst

Beständig unbeständig?

Der Trailer zu den neuen zehn Folgen deutet bereits an, wie das Fazit des Kritikers ausfällt und in welche kulinarische Richtung es für Serienfeinschmecker somit gehen wird. Ist etwa die einzige Beständigkeit, die es in «The Bear» zu erleben gibt, dessen Unbeständigkeit? «Ich will nicht, dass alles im Chaos versinkt», beteuert Carmy zwar seiner Kollegin und Freundin Sydney. Hin und wieder scheint er das aber selbst nicht so recht glauben zu wollen. Ist sein grösster Widersacher womöglich gar nicht der Zeitdruck – sondern er selbst?