«The Bear»: Rekordstart für die dritte Staffel

Deutsche Fans müssen noch warten

Die Zahl von 5,4 Millionen setzt sich laut dem Bericht aus den Zuschauerzahlen auf Hulu sowie auf Hulu on Disney+ in den USA und Disney+ in internationalen Regionen zusammen. Dabei ist die neue Staffel noch gar nicht in allen Regionen verfügbar. So müssen sich auch deutsche Fans noch gedulden. Hier startet «The Bear: King of the Kitchen» am 14. August 2024 auf Disney+ in die dritte Staffel.