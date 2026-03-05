«The Bear» soll mit der fünften Staffel enden

In einem Interview mit «Access Hollywood» wurde Curtis jetzt damit konfrontiert, dass sie mit ihrem Post das Ende als erstes verkündet hatte. «Aber alle haben doch bestätigt, dass die Serie endet. Ich verstehe nicht, warum das so eine grosse Sache ist. Es sei denn, ich bekomme jetzt Anrufe von allen möglichen Leuten, die sagen, ‹du hast es gerade allen erzählt› – ich dachte, alle wüssten, dass es die letzte Staffel war. Falls nicht, dann habe ich gerade einen riesigen Fehler gemacht», räumte sie darin ein.