«The Bear» soll mit der fünften Staffel enden

Das Restaurant Berzatto schliesst für immer seine Türen: Die Serie «The Bear» um einen jungen Küchenchef soll nach ihrer fünften Staffel enden. Das berichtet das Branchenblatt «Deadline» unter Berufung auf Quellen.
Das Aus für eine der gefeiertsten Serien der letzten Jahre kommt für eingefleischte Fans kaum überraschend. Am Ende der vierten Staffel, die im Juni 2025 ausgestrahlt wurde, lässt Hauptfigur Carmy Berzatto, gespielt von Jeremy Allen White (35), seine Mitstreiter Syd (Ayo Edebiri) und Richie (Ebon Moss–Bachrach) wissen, dass er das Restaurant verlässt und seinen Anteil abgibt.
Eigentlich hätte es das auch schon gewesen sein können. Denn wie White bereits früher verriet, wollte Serienschöpfer Christopher Storer die Geschichte ursprünglich nach der vierten Staffel beenden. Die fünfte, die im Juli vergangenen Jahres bekannt gegeben worden war, wurde als Epilog noch hinzugefügt.
Jamie Lee Curtis plauderte das Ende schon aus
Dass die laufenden Dreharbeiten zur fünften Staffel tatsächlich die letzten sein würden, hatte zuvor ausgerechnet Gastdarstellerin Jamie Lee Curtis (67) publik gemacht, die seit der zweiten Staffel die Mutter Donna Berzatto verkörpert. Auf Instagram postete sie bereits im Februar ein Foto von sich und ihrer Kollegin Abby Elliott und schrieb dazu: «Stark beendet! Umgeben von einem aussergewöhnlichen Team, einer Gruppe von Autoren und Produzenten sowie Schauspielkollegen in der von Chris Storer kreierten Serie, habe ich die Geschichte dieser aussergewöhnlichen Familie, die wir alle ins Herz geschlossen haben, zu Ende gebracht.»
In einem Interview mit «Access Hollywood» wurde Curtis jetzt damit konfrontiert, dass sie mit ihrem Post das Ende als erstes verkündet hatte. «Aber alle haben doch bestätigt, dass die Serie endet. Ich verstehe nicht, warum das so eine grosse Sache ist. Es sei denn, ich bekomme jetzt Anrufe von allen möglichen Leuten, die sagen, ‹du hast es gerade allen erzählt› – ich dachte, alle wüssten, dass es die letzte Staffel war. Falls nicht, dann habe ich gerade einen riesigen Fehler gemacht», räumte sie darin ein.
Ein Abräumer bei den Emmy Awards
Seit dem Start im Jahr 2022 beim Sender FX hat das Drama «The Bear» nicht nur Millionen Zuschauer begeistert, sondern auch zahlreiche Preise abgeräumt. 2023 gewann die Serie den Emmy als herausragende Comedyserie; Jeremy Allen White, Ebon Moss–Bachrach, Ayo Edebiri und Serienschöpfer Chris Storer wurden zudem auch jeweils individuell ausgezeichnet. 2024 holte Liza Colón–Zayas den Emmy als herausragende Nebendarstellerin und auch Curtis wurde mit dem Emmy als herausragende Gastdarstellerin in einer Comedyserie geehrt.
Zum Ensemble der finalen Staffel gehören neben Curtis, White, Edebiri, Moss–Bachrach und Elliot auch Lionel Boyce, Liza Colón–Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt und Molly Gordon. Wann genau die fünfte und letzte Staffel ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.