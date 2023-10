«The Bear»-Star Jeremy Allen White geht regelmässig zum Alkoholtest

US–Schauspieler Jeremy Allen White (32) soll im Rahmen einer Sorgerechtsvereinbarung zwischen ihm und seiner Noch–Ehefrau Addison Timlin (32) angeblich regelmässigen Alkoholtests zugestimmt haben. Das berichtet unter anderem «Page Six», die Promiseite der «New York Post» unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Demnach wird der 32–jährige Star aus der Serie «The Bear: King of the Kitchen» bis zu fünfmal pro Woche getestet, wenn die Töchter Ezer (4) und Dolores (2) in seiner Obhut sind.