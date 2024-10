«The Bear»-Star: So sieht Jeremy Allen White als Bruce Springsteen aus

Ein Biopic über den «Boss» Bruce Springsteen (75) ist in den USA in die Dreharbeiten gestartet. Die Hauptrolle des legendären Rockmusikers in «Deliver Me From Nowhere» übernimmt US–Star Jeremy Allen White (33), der zuletzt besonders als Hauptdarsteller der vielfach ausgezeichneten Erfolgsserie «The Bear: King of the Kitchen» für Furore sorgte. Ein erstes Bild der Produktion zeigt jetzt White in der ikonischen Rolle.