The Beatles: Grammy für John Lennon wird versteigert

Dank dem mithilfe Künstlicher Intelligenz restaurierten Song «Now and Then» sind die Beatles gerade wieder in aller Munde. Bei einer Auktion könnte nun ein Grammy, der 1972 John Lennon (1940–1980) vergeben wurde, eine hohe sechsstellige Summe bringen. Das Auktionshaus Gotta Have Rock and Roll rechnet mit einem Zuschlag von 300.000 bis 500.000 US–Dollar (etwa 280.000 bis 465.000 Euro). Die Online–Versteigerung läuft noch bis diesen Freitag. Beatles–Fans mit finanziellen Rücklagen können direkt auf der Homepage des Auktionators mitbieten. Das Mindestgebot beträgt 200.000 Dollar (etwa 185.000 Euro).