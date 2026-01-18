«The Beauty»: Bella Hadid schwärmt über Cast-Zusammenhalt

Bella Hadid (29) wagt den Schritt vom Laufsteg auf den Bildschirm. In der neuen FX–Serie «The Beauty» ist sie in ihrer ersten grossen Schauspielrolle zu sehen. Dass dabei alles so gut gelang, hat es seinen Co–Stars zu verdanken, erklärte das Model dem US–Magazin «People» bei der Premiere.
«Sie haben mir so viel Weisheit mit auf den Weg gegeben und mir erklärt, dass es völlig okay ist, auch mal verrückt oder seltsam zu sein», verriet Hadid. Obwohl der Cast die meisten Szenen gar nicht gemeinsam drehte und «ziemlich getrennt voneinander gearbeitet» hatte, habe sie ihre Kollegen als «unglaublich wirkungsvoll» empfunden.
Lobende Worte für die Co–Stars
Besonders lobende Worte fand Hadid für ihren Co–Star Ashton Kutcher (47). «Ashton war so hilfreich mit kleinen Worten», erzählte sie. Auch für Jeremy Pope (33) hegt sie warme Gefühle: «Ich liebe Jeremy so sehr.» Immerhin ein gemeinsames Dinner habe das Team geschafft – «was grossartig war», so die Schwester von Gigi Hadid (30).
In der Body–Horror–Serie von Regisseur Ryan Murphy (60) spielt Kutcher einen mysteriösen Tech–Milliardär, der eine Wunderdroge namens «The Beauty» entwickelt hat. Das Mittel verspricht mühelose Schönheit, hat aber seinen Preis. Hadids Figur Ruby, ebenfalls ein Model, erlebt die dunkle Seite der vermeintlichen Wunderdroge.
Neben Kutcher, Pope und Hadid gehören etwa Isabella Rossellini, Evan Peters, Rebecca Hall und Anthony Ramo zur «The Beauty»–Hauptbesetzung. Gastauftritte haben unter anderem Ben Platt, Meghan Trainor, Billy Eichner und Nicola Peltz Beckham.
Ab jetzt mehr Schauspielrollen
Für Hadid, die zuvor nur kleinere Auftritte in den Serien «Ramy» und «Yellowstone» hatte, bedeutet «The Beauty» den bisher grössten Schritt ihrer Schauspielkarriere. Und wenn es nach ihr geht, soll es nicht der letzte sein. «Ich würde liebend gern nach diesem Projekt weiterschauspielern. Das ist ein Traum von mir», erklärte sie dem «Hollywood Reporter». Das Modeln habe sie zwar kreativ bereichert, doch sie liebe die Schauspielerei und in verschiedene Charaktere zu schlüpfen.