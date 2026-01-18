«The Beauty»: Bella Hadid schwärmt über Cast-Zusammenhalt

Ab jetzt mehr Schauspielrollen

Für Hadid, die zuvor nur kleinere Auftritte in den Serien «Ramy» und «Yellowstone» hatte, bedeutet «The Beauty» den bisher grössten Schritt ihrer Schauspielkarriere. Und wenn es nach ihr geht, soll es nicht der letzte sein. «Ich würde liebend gern nach diesem Projekt weiterschauspielern. Das ist ein Traum von mir», erklärte sie dem «Hollywood Reporter». Das Modeln habe sie zwar kreativ bereichert, doch sie liebe die Schauspielerei und in verschiedene Charaktere zu schlüpfen.