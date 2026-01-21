«The Beauty» mit Ashton Kutcher: Der Preis der ewigen Schönheit

Ashton Kutcher versus Demi Moore

Die Parallelen zum Body–Horror–Streifen «The Substance», in dem sich Demi Moore einen ebenso schonungslosen wie Oscar–nominierten Kampf mit dem Alter lieferte, liegen auf der Hand. Die Ironie des Schicksals: Nun ist es ausgerechnet ihr ehemaliger und damals als Toyboy verschriener Ex–Mann, der statt mit «The Substance» nun verhängnisvoll mit «The Beauty» hantiert. Der Film mit Moore mag zwar rund eineinhalb Jahre vor der Serie mit Kutcher erschienen sein, die Idee zu «The Beauty» war aber schon vorher da: Sie basiert auf dem gleichnamigen Comicbuch von Jeremy Haun und Jason A. Hurley, das bereits 2011 veröffentlicht wurde.