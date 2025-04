«The Big Bang Theory»-Star Kaley Cuoco: Ihre neue Serie ist Geschichte

In «Based on a True Story» geht es um das Ehepaar Ava (Cuoco) und Nathan Bartlett (Chris Messina). Sie entlarven einen Serienmörder, den Westside Ripper, doch statt zur Polizei zu gehen, beginnen sie, einen True–Crime–Podcast mit ihm aufzunehmen. In Staffel zwei kreuzt dann noch ein weiterer Mörder auf der Bildfläche auf und hält Ava und Nathan in Atem.