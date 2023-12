«The Big Bang Theory»-Star Kate Micucci ist an Lungenkrebs erkrankt

Die Diagnose sei für sie eine «Überraschung» gewesen: «Es ist wirklich seltsam, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht.» Ihr gehe es gut und die beste Nachricht sei, dass die Ärzte ihre Erkrankung früh erkannt hätten und sie nun erfolgreich operiert worden sei. Es sei für sie aber dennoch eine «kleine Reise» gewesen, und sie müsse sich wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen erholen. Dann sei sie aber wieder am Start, so Micucci zuversichtlich. So könne sie es kaum erwarten, wieder zu malen.