«The Big Bang Theory»-Star Kate Micucci ist «krebsfrei»

«Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt»

Micucci bedankte sich in dem kurzen Videoclip nicht nur bei ihren Followern und Fans für die vielen guten Wünsche, sondern auch bei den behandelnden Medizinern: «Ein grosses Dankeschön an alle meine Ärzte, an die Krankenschwestern und alle, die sich wirklich toll um mich gekümmert haben.» Ausserdem sei sie sehr dankbar dafür, dass der Krebs so früh erkannt worden sei. «Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt und das weiss ich.» Sie freue sich jetzt sehr darauf, mit ihrem kleinen Sohn Weihnachten zu verbringen.