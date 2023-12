«The Big Bang Theory»-Star Mayim Bialik verliert «Jeopardy!»-Job

Mayim Bialik (48) wird nicht als Moderatorin von «Jeopardy!» zurückkehren. Am Freitag gab die Schauspielerin in einer auf Instagram geteilten Erklärung bekannt, dass man sie nicht mehr als Gastgeberin der Quizshow einsetzen werde. «Während die Weihnachtspause in Hollywood beginnt, habe ich einige Neuigkeiten zu Jeopardy!», schreibt sie. «Sony hat mir mitgeteilt, dass ich die syndizierte Version von Jeopardy! nicht mehr moderieren werde.»