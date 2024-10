«The Big Bang Theory»: Stars der Originalserie in neuem Spin-off dabei

Vierte Serie des «Big Bang»–Universums

Das noch unbetitelte Projekt ist die vierte Serie des «The Big Bang Theory»–Franchise. In der ursprünglichen Serie drehte sich in zwölf Staffeln zwischen 2007 und 2019 alles um eine Gruppe von Wissenschaftlern und Nerds. Besonders beliebt bei den Zuschauern war Ober–Nerd Sheldon Cooper, gespielt von Jim Parsons (51). Dessen Kindheit erzählte «Young Sheldon» in 141 Folgen und sieben Staffeln zwischen 2017 und 2024 unterhaltsam und sehr erfolgreich nach. Sheldons Bruder und Schwägerin begleitet die Sitcom–Serie «Georgie & Mandy's First Marriage», die ab 17. Oktober bei CBS gezeigt wird und ebenfalls von Chuck Lorre aus der Taufe gehoben wurde. Den neuesten Serien–Ableger hat Warner Bros. bereits im April 2022 angekündigt. Nun scheint er, zur Freude der Fans, endlich konkrete Formen anzunehmen.