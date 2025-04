«The Biggest Loser»: Finalisten haben insgesamt 122,5 Kilo abgenommen

Die 17. Staffel von «The Biggest Loser» neigt sich dem Ende zu. 14 Kandidatinnen und Kandidaten waren angetreten, um in ein gesünderes Leben zu starten. Im Finale, das am Montag (14. April) ab 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn gezeigt wird, stehen noch drei Teilnehmer. Wer von ihnen hat prozentual am meisten abgenommen und bringt den Sieg nach Hause?