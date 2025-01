«The Biggest Loser»: Kandidaten bringen fast 2.000 Kilo auf die Waage

Ihre persönlichen Ziele verfolgen Nicole und ihre Mitstreiter dieses Jahr erneut auf der griechischen Insel Naxos. Mit der Hilfe der Coaches Ramin Abtin (52) und Dr. Christine Theiss (44) streben sie einen gesünderen Körper an. In 14 Folgen und dem anschliessenden Finale können die Zuschauer sie auf diesem Weg begleiten. Am 12. Januar um 17:45 läuft die Auftaktfolge in Sat.1 sowie auf Joyn. Auf dem Streamingdienst ist sie zudem vorab verfügbar.