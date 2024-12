«The Biggest Loser»: Neuerungen in der 17. Staffel

«The Biggest Loser – Leben leicht gemacht» lief erstmals 2009 in Sat.1. In der Show versuchen übergewichtige Kandidatinnen und Kandidaten, durch gezielte Sportprogramme und eine angepasste Ernährung so viel Gewicht wie möglich zu verlieren. Wer in der Woche am wenigsten abnimmt, läuft Gefahr, die Sendung verlassen zu müssen. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt hingegen ein Preisgeld von 50.000 Euro.