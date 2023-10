«The Bikeriders» mit Austin Butler: Streik bremst Kinostart aus

Tatsächlich scheint «The Bikeriders» von Regisseur Jeff Nichols (44) das Potenzial zu besitzen, einen oder mehrere Oscar einzufahren. Der Film erzählt die Geschichte einer Motorradgang aus dem Grossraum Chicagos in den 1960er Jahren und feierte seine Premiere auf dem Telluride Film Festival. «Variety» bezeichnet Butler in seiner Kritik etwa als «geborenen Filmstar», Comer stelle ihre Bandbreite unter Beweis und es bestehe kein Zweifel daran, dass Hardy hier in «eine seiner grossen Rollen» schlüpfe.