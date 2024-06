«The Bikeriders»: Wenig rasante Nostalgie-Reise mit Austin Butler

Die Suche nach Identität

Der Film zeigt eine Gruppe von Aussenseitern einer Subkultur auf der Suche nach einer Identität, die sie in der Gruppe finden. Doch das soziale Gefüge kann sich in einer Zeit turbulenter politischer, wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen in Amerika den äusserlichen Entwicklungen nicht entziehen. Nichols' Werk begleitet die Mitglieder bei Gruppentreffen, Motorradrennen oder familiären Zusammenkünften und zeichnet den Übergang vom Motorradclub zur Biker–Gang bis zum «Ende des goldenen Zeitalters» des Clubs, das durch den nur als The Kid (Toby Wallace, 28) bezeichneten Neuzugang der Vandals eingeläutet wird.