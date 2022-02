«The Blacklist» bekommt eine zehnte Staffel

Die Geschichte von Raymond «Red» Reddington ist noch nicht auserzählt: Die Erfolgsserie «The Blacklist» bekommt vom US-Sender NBC eine zehnte Staffel spendiert. Das gab der Hauptdarsteller und Produzent James Spader (62) höchstpersönlich am Dienstag in der «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» bekannt. Mehr Detailinfos gab er allerdings noch nicht preis. Die neunte Staffel wird seit Oktober 2021 in den USA ausgestrahlt.