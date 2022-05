«The Blacklist»: Zwei Schauspieler verlassen die Serie

«Ich habe mich so geehrt gefühlt, Aram Mojtabai neun Jahre lang in ‹The Blacklist› zu spielen», sagt er in einem Statement zu «Deadline». Er habe so viel Glück gehabt mit einem «aussergewöhnlichen Cast, Team, Drehbuchautoren und Produzenten» zusammenarbeiten und in seiner Rolle wachsen zu können, erklärt er weiter. Mit der Rolle am Broadway erfülle er sich nun einen Kindheitstraum. Sein Seriencharakter Aram bleibt aber «am Leben», was ihm die Möglichkeit schenkt, irgendwann zurückzukehren.