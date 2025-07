«The Boss» ist zurück: Bruce Springsteen auf Platz 1 der Album-Charts

Bruce Springsteen (75) hat es erneut an die Spitze der deutschen Album–Charts geschafft. Wie GfK Entertainment mitteilt, feiert der «Boss» mit der Sammlung «Tracks II: The Lost Albums» bereits sein elftes Nummer–eins–Album in Deutschland. Das umfangreiche Werk, das erst am 27. Juni erschienen ist, besteht aus sieben Platten mit insgesamt 83 Songs und gilt als eindrucksvolle Ergänzung seiner langen Karriere. Zusätzlich landet Springsteens Platte «Lost And Found: Selections From The Lost Albums» auf Platz fünf.