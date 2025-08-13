«The Boys»: Homelander Antony Starr verabschiedet sich von «Monster»

Die erste Staffel von «The Boys» wurde 2019 veröffentlicht. Kripke hatte schon Anfang Juli verkündet, dass die Dreharbeiten zur letzten Season mittlerweile beendet sind. «Dies ist das letzte Mal, dass ich an diesem Set bin. Es wird bald abgerissen», schrieb er bei Instagram. Für ihn sei es «bittersüss», er verspüre aber vor allem Dankbarkeit. Der «The Boys»–Ableger «Gen V» kehrt unterdessen schon bald auf die Bildschirme zurück. Die zweite Staffel ist ab dem 17. September zu sehen, wie Amazons Streamingdienst Prime Video vor einigen Wochen mitgeteilt hat.