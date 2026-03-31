«The Boys» und mehr: Die Serien-Highlights im April

Gleich eine ganze Reihe beliebter Serien der Vergangenheit kehren im April mit neuen Staffeln auf die Bildschirme zurück – darunter eine der schwarzhumorigsten Shows überhaupt. Ausserdem startet der Seriennachfolger zum Megaerfolg «Rentierbaby».
«The Boys»: Ab 8. April bei Prime Video
Die fünfte und leider auch finale Staffel von Amazons Superhelden–Satire «The Boys» verspricht sämtliche Register zu ziehen. Der böse, überaus mächtige Superheld Homelander (Antony Starr, 50) scheint sein Ziel erreicht zu haben und dominiert die Vereinigten Staaten. Doch Billy Butcher (Karl Urban, 53) und seine Boys haben auch noch einige Asse im Ärmel. So spricht Butcher im Trailer davon, den brandgefährlichen Virus aus dem Finale von Staffel vier freizusetzen und «jeden verfluchten Supe auf dem Planeten» damit zu töten. Homelander wiederum sieht sich im Vorschauvideo gezwungen, seinen Vater Soldier Boy (Jensen Ackles, 48) wieder aufzuwecken, da er offenbar dessen Hilfe benötigt.
Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf ein episches Ende zur beliebten Superhelden–Serie einstellen. Serienstar Karl Urban und Serienmacher Eric Kripke (51) haben bei Promo–Auftritten auch einige Figurentode in Aussicht gestellt. Keiner der beliebten Helden soll im grossen Serienfinale sicher sein. Im Trailer zu Season fünf sind übrigens auch einige der Protagonisten aus dem Spin–off «Gen V» zu sehen. Die Kenntnis der zwei Staffeln dieses Ablegers dürfte also für das «The Boys»–Finale von Bedeutung sein.
«Euphoria»: Ab 13. April bei HBO Max und Sky
Nach einer viel zu langen Pause von beinahe vier Jahren kehrt die beliebte Teenie–Serie «Euphoria» auf die Bildschirme zurück. Die Figuren Rue (Zendaya, 29), Cassie (Sydney Sweeney, 28) und Nate (Jacob Elordi, 28) haben mittlerweile die Highschool verlassen und befinden sich in ganz neuen Lebensabschnitten. So dreht etwa Cassie Content für ein Portal wie OnlyFans, was ihrem Verlobten Nate gar nicht gefällt. «Ich arbeite den ganzen Tag. Und meine Verlobte spreizt die Beine im Internet», beklagt er im Trailer zur dritten Staffel.
Rue kriegt es indes mit der bereits aus Staffel zwei bekannten Drogendealerin Laurie (Martha Kelly, 57) zu tun, bei der sie noch Schulden hat. Wenig zimperlich bittet Laurie sie unter Androhung von Waffengewalt zur Kasse. Später im Trailer scheint Rue dann einem neuen, gefährlichen Drogenboss zu begegnen, der von Adewale Akinnuoye–Agbaje («Oz», 58) gespielt wird. Mit Sicherheit nur einige der abgedrehten Szenarien, die «Euphoria» in Season drei bereithalten wird. Die Serie wird in Deutschland beim neu gestarteten Streamingdienst HBO Max sowie nach wie vor auch bei Sky und Wow verfügbar sein.
«Beef»: Ab 16. April auf Netflix
Beef, also auf Deutsch «Streit», hatten in der ersten Staffel der schwarzhumorigen Netflix–Serie «Beef» Komikerin Ali Wong (43) und «The Walking Dead»–Star Steven Yeun (42). Für die 2023 erschienene Miniserie gab es ganze acht Emmy–Awards, unter anderem als beste Miniserie des Jahres und für das Hauptdarsteller–Duo. Jetzt kehrt das Format als Anthologie–Serie zurück. Heisst: Völlig neue Figuren an einem komplett neuen Schauplatz.
Dieses Mal geht es um die erbitterte Feindschaft zwischen zwei Paaren: Das Gen–Z–Pärchen Austin (Charles Melton, 35) und Ashley (Cailee Spaeny, 27) erlebt in einem Country Club einen besorgniserregenden Streit seiner Chefs («Star Wars»–Star Oscar Isaac und die unter anderem aus «Drive» bekannte Carey Mulligan) mit. In der Folge werden die frisch Verlobten, die beide in dem Club lediglich einfache Angestellte sind, in die sich auflösende Ehe verwickelt. Besonders an der neuen «Beef»–Staffel ist dieses Mal der Generationenkonflikt.
«Half Man»: Ab 25. April bei HBO Max
Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Start des Netflix–Phänomens «Rentierbaby» startet am 25. April «Half Man». Es handelt sich dabei um die neue Serie von «Rentierbaby»–Schöpfer, Hauptdarsteller und Autor Richard Gadd (36).
Für seine sechsteilige Miniserie hat der Komiker und Schauspieler ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Er spielt die Figur Ruben, die vorab als «kämpferisch» beschrieben wird. Der eher sanfte und zurückhaltende Niall («Billy Elliot»–Star Jamie Bell, 40) ist für Ruben wie ein Bruder. Als Niall jedoch heiratet, und Ruben auf dessen Hochzeit eine Katastrophe auslöst, zeigen Rückblenden die Geschichte der beiden «von den Achtzigern bis in die Gegenwart», wie HBO Max vorab bekannt gab.