The Chainsmokers sind zurück: «Diese Auszeit war wichtig für uns»

Ob «Paris», «Something Just Like This» (ft. Coldplay) oder «Closer» (ft. Halsey): Jahrelang veröffentlichten The Chainsmokers einen Hit nach dem anderen. Ihre drei Alben «Memories... Do Not Open» (2017), «Sick Boy» (2018) und «World War Joy» (2019) produzierten Alex Pall (36) und Drew Taggart (32) in kürzester Zeit, während sie «im Durchschnitt noch 180 Shows pro Jahr» spielten, erinnert sich das Duo im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die beiden Musiker gönnten sich schliesslich eine Auszeit, die zwei Jahre andauerte. Füsse hochlegen stand in dieser Zeit aber nicht auf der Tagesordnung - im Gegenteil.