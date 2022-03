«The Chromatica Ball»-Tour: Lady Gaga kommt nach Deutschland!

Lady Gaga (35) hat ihre Daten für die «The Chromatica Ball»-Stadion-Tour bestätigt. Der US-amerikanische Popstar wird 2022 in insgesamt 14 verschiedenen Stadien auftreten, wie unter anderem auf Instagram angekündigt wurde. Zur Freude aller deutschen Fans startet die Tour am 17. Juli 2022 in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Zahlreiche Presale-Aktionen beginnen bereits ab dem 9. und 10. März. Der offizielle Ticketverkauf startet am 14. März um 10 Uhr.