«The Comeback»: Lisa Kudrow kehrt mit letzter Staffel zurück

Ungewöhnliche Geschichte der Serie

Das Ungewöhnliche an der Serie ist vor allem, dass es rund 20 Jahre gedauert hat, bis in Kürze die dritte Staffel erscheinen wird, die laut HBO und Warner Bros. Discovery auch die letzte sein wird. Die erste Staffel war im Sommer 2005 erstmals in den USA ausgestrahlt worden. Mit einer zweiten Staffel feierte «The Comeback» im US–Fernsehen etwas mehr als neun Jahre später seine Rückkehr. Ein weiteres Comeback steht jetzt Ende März an, wenn die dritte Staffel erscheint.