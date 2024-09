«The Crow» ist zurück: Remake im Höhenflug oder vogelwilder Abklatsch?

Lieber das Original zum Jubiläum?

Vor allem wenn man bedenkt, zu welchem Zeitpunkt das Remake ins Kino kommt. Denn erst im Mai dieses Jahres hatte das Original das 30. Jubiläum seines US–Starts gefeiert. In Deutschland war «The Crow» derweil am 28. Juli 1994 angelaufen. Kurzum: Natürlich ist ein Abstand von 30 Jahren eine ausreichende Zeitspanne für eine Neuinterpretation. Das Remake aber so kurz nach dem Jubiläum des Originals zu veröffentlichen, könnte taktisch unklug gewesen sein: Viele Fans haben den Jahrestag womöglich zum Anlass genommen, den Film von 1994 zurück in ihr Heimkino zu bringen. Haben sie nun schon wieder Lust, dieselbe Geschichte in neuem Gewand zu sehen?