«The Crown» dankt ab: Die grössten Stars und Erfolge der Serie

Kritik an «The Crown» nahm zu

Allerdings musste «The Crown» in jüngster Vergangenheit und mit der Annäherung an die Gegenwart auch einiges an Kritik einstecken. In einem Interview mit «The Guardian» sagte Helena Bonham Carter im Januar dieses Jahres, dass die Serie nicht länger ein «historisches Drama» sei. Daher sei sie der Meinung, dass sie nicht fortgeführt werden sollte. Und sie fügte hinzu: «Ich spiele mit und ich habe meine Episoden geliebt, aber es ist jetzt ganz anders. Als ‹The Crown› begann, war es ein historisches Drama, und jetzt ist es in die Gegenwart gestürzt.»