«The Crown»-Darsteller James Laurenson verstorben

Der neuseeländische Schauspieler James Laurenson ist im Alter von 84 Jahren laut der britischen Zeitung «The Mirror» verstorben. Weitere Informationen zu genauem Todeszeitpunkt oder Todesursache sind bislang noch nicht bekannt. Laurenson spielte bereits seit den 1960er–Jahren zahlreiche Rollen vor allem in britischen TV–Produktionen. Hierzulande wurde er in den 1970er–Jahren aufgrund seiner Hauptrolle in der Serie «Boney» bekannt, die seinerzeit im ZDF ausgestrahlt wurde. Zuletzt war er in der Netflix–Erfolgsserie «The Crown» zu sehen.