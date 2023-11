«The Crown»: Darsteller von Kate und William begeistern bei Premiere

Hingucker mit tiefem Ausschnitt

Am Sonntag (12. November) besuchten die jungen Schauspieler zusammen mit den anderen Stars der erfolgreichen Serie die Premierenfeier im Regency Village Theatre in Los Angeles. Bellamy und McVey posierten gemeinsam für Fotos und lächelten in die Kamera. Er trug ein weisses Hemd von Valentino, sie zog im tief ausgeschnittenen Kleid von Stella McCartney alle Blicke auf sich. Tenor der Berichterstattungen in den USA und in Grossbritannien: Mit ihrem Dress verstiess sie gegen jegliche royale Konventionen. Immerhin: Anlässlich des Remembrance–Day–Wochenendes in Grossbritannien hatte sich Bellamy eine rote Mohnblume angesteckt. «Ein sehr surrealer Abend, der den unglaublichen Teil–1–Clan feiert», schrieb die 21–Jährige zu Fotos von der Premiere in einem Instagram–Posting.