«The Crown»: Darstellung des Unfalltods von Diana sorgt für Streit

In der fünften Staffel von «The Crown» geht es um die 1990er Jahre im britischen Königshaus, enden wird sie angeblich mit dem Unfalltod von Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed (1955-1997) am 31. August 1997. Eine sechste und letzte Staffel der Show - die das Leben von Queen Elizabeth II. seit 1947 nacherzählt - wurde von Netflix in Auftrag gegeben und soll angeblich im Jahr 2002 oder 2005 enden.