«The Crown» geht weiter: Eine Zeitreise durch Dianas Kleiderschrank

Die legere Diana

Wie kaum eine andere Person stand Diana die zweite Hälfte ihres Lebens unter Dauerbeobachtung. Rund um die Uhr lauerten Paparazzi, um die Prinzessin von Wales in Alltagssituationen abzulichten. Fotos von Lady Di brachten zu ihren Lebzeiten Unmengen an Geld ein. Bei all dem öffentlichen Druck möge man meinen, dass jedes ihrer Outfits von oben bis unten durchdacht war. Dennoch wirkten Dianas Looks zumeist mühelos stylisch, etwa jene mit ihrer geliebten blauen Momjeans in den 80er–Jahren. Dazu wählte sie oft einen lässigen Hoodie, einen Oversize–Blazer und eine Cap. Beim Schuhwerk griff sie neben Sneakern auch zu Boots und Cowboystiefeln – allesamt Kleidungsstücke, die derzeit wieder trendy sind.