«The Crown»: Lady-Diana-Biograf schwärmt von Elizabeth Debicki

Lady-Diana-Biograf Andrew Morton (69) ist voll des Lobes über die Diana-Darstellung von Elizabeth Debicki (32) in der fünften Staffel von «The Crown». Diese habe ihm «den Atem verschlagen» und ihn in die Zeit vor all diesen Jahren «zurückversetzt», sagte er «Good Morning America» dazu. «Ich sage das nicht sehr oft, aber ich war erschüttert.» Morton hatte die Biografie «Diana: Her True Story» in Zusammenarbeit mit der Prinzessin (1961-1997) geschrieben.