«The Crown»: Letzte Staffel zeigt Hochzeit von Charles und Camilla

«Nach sechs Staffeln, sieben Jahren und drei Besetzungen geht ‹The Crown› später in diesem Jahr zu Ende», heisst es in dem Beitrag, der auf dem Konto der Show und dem britischen Netflix–Account veröffentlicht wurde. Bald wolle der Streamingdienst weitere Informationen preisgeben, mit dem Bild wolle man aber schon einmal andeuten, was in der finalen Staffel passieren wird. Auf der Aufnahme, bei der es sich wohl um eine Szene aus der Serie handelt, ist ein Gottesdienstheftchen zu sehen.