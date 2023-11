«The Crown»-Premiere: Elizabeth Debicki zeigt sich im Diana-Look

Letzte «The Crown»–Staffel in zwei Teilen

Die sechste und letzte Staffel von «The Crown» kommt in zwei Teilen: Ab 16. November veröffentlicht Netflix die ersten vier Folgen, ab 14. Dezember die abschliessenden Folgen fünf bis zehn. Die Serie behandelt in der letzten Staffel das Leben von Queen Elizabeth II. (1926–2022) und ihrer Familie von 1997 bis 2005. Im Mittelpunkt dürfte zu Beginn Dianas neue Liebe zu Dodi Al–Fayed, gespielt von Khalid Abdalla (42), stehen. Die beiden starben im August 1997 bei einem Autounfall in Paris.