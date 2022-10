«The Crown»: Prinz-Philip-Darsteller von Kritik «bitter enttäuscht»

Schauspieler Jonathan Pryce (75) hat sich zur teils harten Kritik an der fünften Staffel von «The Crown» geäussert. Pryce, der in den kommenden Folgen Prinz Philip (1921-2021) verkörpern wird, sagte gegenüber «Deadline», dass er «bitter enttäuscht» von seinen Künstlerkollegen sei, die die Netflix-Serie öffentlich kritisieren. Der Brite bezog sich dabei auch auf den Kommentar seiner Kollegin Judi Dench (87) in der Zeitung «The Times».